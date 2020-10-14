Москва, , 10:06 — REGNUM Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в России в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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"Вакцинация против гриппа идёт этапами. Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы в том числе весенний период был протектирован (защищён) иммунитетом и не допустить весеннего подъёма заболеваемости», — заявил Мурашко.

«Поэтому вакцинация будет продолжаться в течение двух с половиной — трёх месяцев», — подчеркнул он.

Он отметил, что в целом в настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышают средние многолетние показатели. Тем не менее подъём заболевания начался, и зарегистрированы уже более 3,5 млн случаев ОРВИ.

В настоящее время уже провакцинированы почти 35 млн человек.

«Темпы вакцинации по сравнению с предыдущим годом идут значительно быстрее», — добавил министр.