Магадан, Магаданская область, , 10:24 — REGNUM В Магаданской области на дистанционное обучение перевели 81 класс, ещё два дня назад таких было 51.

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На Колыме на самоизоляции по причине контактов с заболевшими COVID-19 находятся 2288 человек (77 педагогов и 2211 учеников). В школах зарегистрировано 107 заболевших COVID-19 (43 педагога, 64 учащихся) и 116 с диагнозом грипп и ОРВИ (12 педагогов, 104 учащихся).

В профилактических целях полностью на дистанционном обучении — школа в Ягоднинском городском округе, 11 школ переведены частично на дистант.

В детских садах ОРВИ болеют 310 человек (17 педагогов, 293 ребят), COVID-19 подтверждён у 17 колымчан (13 воспитателей, 4 ребёнка).

В садах 143 человека (11 воспитателей, 132 ребёнка) имеют контакты по коронавирусу, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 19 октября школьники с шестого по 11-й класс перейдут на дистанционный режим обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.