Абуджа, 14 октября 2020, 10:05 — REGNUM Начальник полиции Нигерии постановил гарантировать «безоговорочное освобождение всех арестованных» в ходе продолжающихся акций протеста против полиции по всей стране. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление начальника полиции Мохаммеда Адаму.
Он также дал указание полиции прекратить применение силы в ответ на протесты, заявив, что нигерийцы имеют право на мирные протесты.
Адаму добавил, что полицейским отрядам по всей стране следует вступать в открытую коммуникацию с протестующими, чтобы вновь заполучить доверие граждан.
Он тоже признал, что все требования и опасения протестующих являются «обоснованными» и будет рассмотрены правительством.
Напомним, что в ходе протестов «против полицейского беспредела в Нигерии» погибли несколько человек. По просьбам протестующих было расформировано специальное полицейское подразделение по борьбе с грабежами.
Президент страны Мухаммаду Бухари анонсировал дальнейшие реформы полиции.
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