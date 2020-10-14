Абуджа, , 10:05 — REGNUM Начальник полиции Нигерии постановил гарантировать «безоговорочное освобождение всех арестованных» в ходе продолжающихся акций протеста против полиции по всей стране. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление начальника полиции Мохаммеда Адаму.

Он также дал указание полиции прекратить применение силы в ответ на протесты, заявив, что нигерийцы имеют право на мирные протесты.

Адаму добавил, что полицейским отрядам по всей стране следует вступать в открытую коммуникацию с протестующими, чтобы вновь заполучить доверие граждан.

Он тоже признал, что все требования и опасения протестующих являются «обоснованными» и будет рассмотрены правительством.

Напомним, что в ходе протестов «против полицейского беспредела в Нигерии» погибли несколько человек. По просьбам протестующих было расформировано специальное полицейское подразделение по борьбе с грабежами.

Президент страны Мухаммаду Бухари анонсировал дальнейшие реформы полиции.

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