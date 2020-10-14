Стокгольм, , 10:38 — REGNUM В настоящее время число случаев заболевания COVID-19 в Стокгольме продолжает расти. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Согласно последним данным, за последние четыре дня в столице Швеции было выявлено 660 новых случаев заражения. Данную цифру можно сравнить с 638 случаями, зафиксированных за аналогичный период на прошлой неделе.

Напомним, что всего за указанный период в Швеции коронавирус выявили у 2 203 человек. Общее число инфицированных преодолело психологическую отметку в 100 тыс. человек.

Количество госпитализаций в Стокгольме по-прежнему увеличивается. Сейчас помощь медиков получают 57 пациентов, что на 20 человек больше, чем 9 октября. 6 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 получают неотложную помощь в палатах интенсивной терапии.