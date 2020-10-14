Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Около 1,2 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 поступит на Ставрополье до конца 2020 года. Они будут распределены по медицинским и учебным учреждениям, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе губернатора края по итогам заседания координационного совета региона по противодействию коронавирусу.

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"Первыми возможность привиться должны получить люди из основных групп риска — врачи и учителя. И только. Чтобы я не видел никаких «блатных» в списках для проведения прививок», — подчеркнул в ходе заседания глава региона Владимир Владимиров.

Ранее на Ставрополье вакцинацию от коронавируса прошли 42 медработника. По данным властей, самочувствие у них хорошее, в ближайшее время им будет введен второй компонент вакцины.

По состоянию на утро 14 октября на Ставрополье зарегистрировано более 18,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели в крае свыше 13,1 тыс. носителей инфекции, 360 человек с COVID-19 скончались.

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