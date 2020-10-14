Самара, , 10:31 — REGNUM Семь пациентов были доставлены за последние четыре дня на вертолете санавиации из отдаленных районов Самарской области в многопрофильные стационары Тольятти и Самары. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, пациенты были доставлены с тяжёлым течением внебольничной пневмонии из Похвистневского, Приволжского, Безенчукского, Камышлинского и Кошкинского районов.

Отмечается, что еще семь пациентов, которым потребовалось лечение в спецбольницах, эвакуировали на реанимобилях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе служба санавиации с использованием воздушного транспорта начала свою работу в августе текущего года. Тогда в распоряжение медицинских работников поступил санитарный вертолет Ми-8.

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