Стокгольм, , 10:37 — REGNUM Согласно данным Управления по охране труда, в Швеции расчет количество граждан, которые заболевают на рабочем месте. Главной причиной роста регистрируемых профзаболеваний является пандемия коронавирусной инфекции, которая в первую очередь затронула работников медицинской сферы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«В принципе, этот рост связан с коронавирусом», — заявила представитель ведомства Ульрика Шоландер.

Согласно предварительным данным Управления по охране труда, за первые шесть месяцев 2020 года о профзаболеваниях на рабочем месте было получено порядка 8 596 уведомлений. Это на 60% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наиболее уязвимыми являются лица женского пола. От них поступило 6 300 уведомлений, в то время как от мужчин — 2296.