Таганрог, Ростовская область, , 10:00 — REGNUM В Ростовской области расширяется список городов, руководство которых принимает решение об ужесточении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Таганроге, передаёт ИА REGNUM.

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"Нам придётся ввести дополнительные меры и ограничения. Это будут запреты на проведение спортивных соревнований городского значения, культурно-массовых мероприятий. Временно приостановим работу ночных клубов, дискотек. Предприятия общественного питания ограничат режим работы до 22:00. Усиленный контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер будет осуществляться в образовательных, медицинских организациях, учреждениях культуры», — написал на своей странице в Facebook таганрогский сити-менеджер Андрей Лисицкий.

Глава администрации приморского города призвал горожан соблюдать санитарные требования при посещении общественных мест и транспорта: использовать защитные маски, выдерживать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новых ограничениях по коронавирусу были предупреждены жители Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Волгодонска.

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