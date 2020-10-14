Варшава, , 09:59 — REGNUM 14 октября в Польше отмечается День учителя. Глава министерства образования республики Дариуш Пионтковский вручит лучшим педагогам государственные награды и медали. Из-за пандемии мероприятие посетит меньше людей, чем обычно. Об этом передает Polskie Radio 24.

По традиции, каждый год на День учителя в Польше школьники получают дополнительный выходной день, а лучших учителей республики награждает глава минобра. Так, в прошлом году 339 учителей были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями за особые заслуги в образовании.

Помимо золотых, серебряных и бронзовых наград, учителя получат медали за выслугу лет, медали Национальной комиссии по образованию, а также награды министра образования за лучшие дидактические и учебные материалы. 25 учителей получат почетное звание профессора педагогики. Это высшая награда учителя в Польше.

Церемония начнется в 12.00 по местному времени (13:00 по московскому времени) и будет транслироваться в интернете.