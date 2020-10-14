Москва, , 09:58 — REGNUM Ряд препаратов для лечения коронавируса будут включены в России в перечень жизненно важных лекарств. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка жизненно важных лекарств: туда вошли ряд препаратов для постоянного лечения именно новой коронавирусной инфекции», — заявил Мурашко.

«Сейчас проходит процедура регистрации цен предельных зарегистрированных (препаратов): в первую очередь это фавипиравир. По нему, соответственно, будет зарегистрирована предельная отпускная цена после согласования с Федеральной антимонопольной службой», — указал он.