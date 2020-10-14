Москва, , 10:01 — REGNUM Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России составляет 52 случая на 100 тысяч населения, тогда как неделей раньше приходился 41 случай на 100 тыс. населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 октября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Михаил Мурашко

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"Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения», — отметил Мурашко.

Он добавил, что относительно предыдущей недели рост составил примерно 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава заявил о 176 тыс. коек, развёрнутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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