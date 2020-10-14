Челябинск, , 09:52 — REGNUM В Челябинской области за 13 октября скончались ещё шестеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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COVID-19 стал причиной смерти двух женщин — 61 года и 68 лет. У 79-летнего мужчины были инфаркт головного мозга и лёгочно-сердечная недостаточность, у его ровесника — гипертония и хроническая обструктивная болезнь лёгких, у 86-летней гражданки — сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, а у 84-летней — сахарный диабет и гипертония.

С начала пандемии от COVID-19 умерли 138 заразившихся коронавирусом, а от других заболеваний — 413.