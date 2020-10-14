Москва, , 09:52 — REGNUM Почти 66% больных коронавирусной инфекцией в России получают помощь в амбулаторных условиях. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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"В целом по стране на сегодняшний день в амбулаторных условиях получают помощь почти 66% больных с COVID-19. Среди госпитализированных почти 20% — это больные с лёгким течением (болезни)», — заявил Мурашко.

Из числа госпитализированных 68,3% составляют больные со средней степенью тяжести.

«Почти 11% — это с тяжёлым течением. И около 1,5% — крайне тяжёлое течение заболевания. На ИВЛ в настоящее время находится 2 тыс. 356 человек», — указал он.