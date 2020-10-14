Белгород, , 09:47 — REGNUM Отопительный сезон в Белгороде начнётся 15 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, сообщает 14 октября корреспондент ИА REGNUM.

В первую очередь тепло подадут в жилые дома, затем в учебные заведения, объекты культуры и прочие административные здания.

«Во избежание аварийных ситуаций на тепловых сетях тепло будет подаваться по графику в течение трёх дней с последующей регулировкой давления в системе теплоснабжения», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, детские сады, школы, объекты социальной сферы и здравоохранения начали отапливать с 5 октября.

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