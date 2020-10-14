Белгород, 14 октября 2020, 09:47 — REGNUM Отопительный сезон в Белгороде начнётся 15 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, сообщает 14 октября корреспондент ИА REGNUM.
В первую очередь тепло подадут в жилые дома, затем в учебные заведения, объекты культуры и прочие административные здания.
Как сообщало ИА REGNUM, детские сады, школы, объекты социальной сферы и здравоохранения начали отапливать с 5 октября.
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