Ставрополь, , 09:43 — REGNUM Житель Ставрополья, который производил наркотики и продавал их через тайники, стал фигурантом уголовного дела. Подозреваемый задержан и взят под стражу, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, злоумышленник выращивал и культивировал коноплю на приусадебных участках в Благодарненском городском округе Ставрополья. Готовые партии наркотических средств он сбывал через тайники-закладки: сначала получал предоплату за товар, а затем сообщал покупателям, где спрятаны наркотики.

В ходе спецоперации полицейские под видом клиентов приобрели у подозреваемого более килограмма марихуаны. В дальнейшем были обнаружены две плантации конопли. Изъято около 900 растений с корневой системой, готовые к реализации наркотики и приспособления для расфасовки. Также у подозреваемого нашли пистолет Макарова, глушитель, гранату, запал и другие запрещенные к свободному обороту предметы и вещества.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.