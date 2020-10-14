Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области за 13 октября было обнаружено ещё 103 носителя коронавируса. Из них четыре школьника, сообщает оперштаб.

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С начала октября и ранее число выявляемых ежедневно случаев не превышало 100. За весь период пандемии COVID-19 обнаружили уже у 18 075 человек.

На лечении находится 3781 пациент. А выздоровел и уже выписан всего 13 701 гражданин.