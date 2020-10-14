Пермь, , 09:54 — REGNUM В Перми завершены раскопки на месте нового корпуса гимназии №17. В рамках археологических раскопок найдено более 5 тысяч предметов, представляющих историческую ценность, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам руководителя ООО «Экспедиция» Игоря Козмирчука, обнаружены многочисленные находки XVII, XIX и XX веков. «Именно благодаря купеческой застройке на этом участке мы обнаружили целую историю, как строились дома, чем занимались люди, какого они были сословия. В послереволюционное время здесь была больница, столовая. В процессе раскопок мы обнаружили более 5 тысяч находок различных исторических периодов. Например, мы нашли детскую игрушку 100−200-летней давности. Все находки мы сохранили для передачи в музей№, — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году на территории гимназии № 17 планируют построить новый корпус, рассчитанный на 550 учеников. В имеющемся здании образовательного учреждения разместят начальную школу.

Добавим, что участок земли для строительства нового корпуса имеет культурно-историческое значение, поэтому потребовались археологические исследования.

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