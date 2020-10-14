Киев, , 09:40 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 5590 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 14 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Согласно опубликованным данным, за сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, на Украине скончались 107 человек, выздоровели более 2 тыс. пациентов.

Всего за время пандемии в стране выявили 276 177 случаев заражения, скончались 5229 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи из компании «Роботизированные телесистемы» (RTS) выяснили, что более 59% жителей Украины ждут от власти страны закупок российской вакцины от COVID-19.

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