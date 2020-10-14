Москва, , 09:37 — REGNUM В московских школах через две-три недели планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Об этом сообщил 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство», — рассказал он.

Для этого проводить занятия пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. Опытные учителя будут контролировать работу тьюторов по «удалёнке».

Также педагоги старшего возраста и имеющие хронические заболевания получат приоритет в получении вакцины против коронавируса, когда город получит её промышленные партии.

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