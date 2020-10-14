Ханты-Мансийск, , 09:34 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала поведение полицейских региона, которые работают без защитных от инфекции масок. Об этом сообщает Муксун.fm.

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Глава региона обратилась к новому начальнику УМВД ХМАО Дамиру Сатретдинову с требованием: «Использование маски должно быть также строго, как ношение формы».

Дамир Сатретдинов заверил, что нехватки масок в управлении нет.

«Я сделал замечание, надеюсь, что впредь такого не повторится», — ответил на критику начальник УМВД ХМАО.

Отмечается, что за последнюю неделю в ХМАО полицейские составили 1320 протоколов за нарушение масочного режима.