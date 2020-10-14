Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM Уголовное дело о незаконной рубке леса в Свердловской области направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

По делу обвиняются двое местных жителей. По версии следствия, они, арендуя лесной участок, ввели в заблуждение предпринимателя, заявив тому о возможности проводить рубку деревьев в квартале Афанасьевского участкового лесничества.

Между тем, к рубке обвиняемыми были отведены сосны с явным превышением объёмов, которые указаны в лесной декларации. За срубленные деревья злоумышленники запросили 150 тыс. рублей с бизнесмена.

«Введенный в заблуждение обвиняемыми предприниматель и его работники, полагая, что действуют законно, незаконно спилили 51 сосну общим объемом 72,113 кубометров», — сообщили в прокуратуре.

Граждане обвиняются в нанесении ущерба на сумму свыше 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании экологического совета при мэре Екатеринбурга призвали вернуть в собственность города леса, находящиеся на федеральных землях, расположенных в границах муниципалитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбургские леса призвали вернуть в собственность городу