Нальчик, , 09:25 — REGNUM Мошенник из города Волгограда дистанционно обогатился за счет 21 жителя Кабардино-Балкарии. Представляясь сотрудником банка, он по телефону обманывал доверчивых граждан, снимая у тех денежные средства со счетов. Преступление раскрыли сыщики из Кабардино-Балкарии, установив потерпевших и схему мошенничества, сообщили 14 октября в пресс-службе МВД по республике.

Как выяснили сотрудники МВД, 25-летний житель в период с ноября 2019 по апрель 2020 года звонил по телефонам абонентов Кабардино-Балкарии и предлагал им от банка, в котором якобы работает, услуги по обмену накопившихся бонусов на денежные средства. При этом клиентам необходимо было продиктовать ему конфиденциальную информацию о банковской карте.

Выманив эти сведения, злоумышленник входил через онлайн-приложение в личный кабинет в банке своих жертв и списывал денежные средства с их счетов. Размер хищений составлял от четырех до 49 тысяч рублей. Общая сумма установленного ущерба составила 329 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Виновнику грозит до шести лет лишения свободы.