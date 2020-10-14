Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбурге местная жительница стала жертвой мошенников. Она перечистила им более 1 млн рублей, из которых почти половина — это средства, взятые женщиной в кредит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, оренбурженка откликнулась на объявление об обучении торговле на электронной платформе, которое прочитала в интернете. Связавшись со специалистами по телефонам, указанным на сайте, женщина начала обучение посредством голосовой связи через мессенджеры. Согласно указанию, жительница Оренбурга установила приложение для проведения электронных торгов, после чего женщине сообщили о необходимости внести денежные средства на ее персональный счет.

Под различными предлогами злоумышленники в течении месяца просили перевести денежные средства. В общей сложности женщина отдала мошенникам 1 097 500 рублей: 500 тыс. рублей — личные сбережения, остальная сумма — кредитные средства. Когда деньги закончились, в адрес оренбурженки посыпались угрозы. Только тогда женщина догадалась, что в роли бизнес-тренеров выступали мошенники и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливаются. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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