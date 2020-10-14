Санкт-Петербург, , 09:08 — REGNUM За последние сутки в Петербурге проведено более 34 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции, сообщили 14 октября в городском оперативном штабе по борьбе с распространением эпидемии. Днем ранее было сделано около 27 тыс. тестов, а двумя днями ранее — лишь 15 тыс. тестов.

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Суточный объем тестирования в городе нарастает после того, как с 1 октября Роспотребнадзор отменил обязательную перепроверку анализов на коронавирус в своих лабораториях. Это позволило сократить сроки получения результатов тестов и высвободить мощности лабораторий для увеличения тестирования.

Под наблюдением в Петербурге с подозрением на коронавирус находятся 2847 пациентов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Из них в обсерваторе — всего 24 человека, остальные находятся дома на самоизоляции.

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Напомним, что 13 октября стало известно о печальном антирекорде — 557 выявленных новых носителях за сутки, это самый большой показатель в Петербурге за всё время пандемии.