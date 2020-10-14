Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае значительно похолодает. С 15 октября вторжение холодного воздуха начнется в северных районах, прогнозирует ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Днем 14 октября через территорию края с северо-запада на юго-восток пройдет холодный фронт. Ожидаются умеренные и слабые дожди.

В ночь на 15 октября температура воздуха в северной части понизится до — 4 °C, в южной — до 0 °C. Днем воздух прогреется на юге до +10°С, на севере — до +5°С.

Предварительно, в ночь на 16 октября территория края окажется под влиянием активного циклона. С его прохождением ожидаются сильные осадки в северных районах Прикамья, умеренные — на юге, не исключается усиление ветра. На севере региона прогнозируют мокрый снег.