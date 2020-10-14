Кызыл, , 09:08 — REGNUM За восемь месяцев 2020 года естественный прирост в Туве составил около 2,2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Красноярскстата по итогам исследований данных о рождаемости и смертности в регионах Енисейской Сибири в январе-августе.

«Всего на свет появились 4140 малышей. Умерло 1929 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 1%, смертность выросла на 2,7%», — отметили в службе статистики.

Читайте также: В Чувашии увеличивается разрыв между рождаемостью и смертностью