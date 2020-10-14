Курган, , 09:07 — REGNUM В Курганской области все студенты колледжей, техникумов и вузов с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Ранее сообщалось о переходе на дистант лишь двух университетов в Кургане и Шадринске. Но из-за ухудшающейся эпидобстановке по коронавирусу и ОРВИ было принято решение отправить всех студентов на удалённое обучение.

Для консультаций студентов и их родителей по вопросам дистанционного обучения в каждом учебном учреждении будут работать горячие телефонные линии, сообщают в штабе.

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