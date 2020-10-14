Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Свердловской области чаще всего выявляют новую коронавирусную инфекцию у людей среднего возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Люди от 30 до 49 лет составляют 36,2% от всех заболевших COVID-19. Часто инфекцию выявляют у жителей 50−64 лет (24,6%). На третьем месте — пациенты 65+ (18,4%).

Реже всего находят COVID-19 у пациентов до 18 лет (10,4%) и от 18 до 29 лет (10,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вновь возобновляют свою работу обсерваторы для больных COVID-19 в лёгкой форме.