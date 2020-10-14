Джакарта, , 09:01 — REGNUM В Индонезии состоялась дискуссия об изменении названия провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Член совета представителей регионов Индонезии, представляющий Западную Яву, Эни Сумарни обратилась к истории во время обсуждения изменения названия индонезийской провинции. Выдвинуто предложение заменить название провинции Западная Ява на провинцию Сунда.

«Название Сунда всегда было на карте мира, если это название не будет использоваться, сунданский язык будет размыт и исчезнет. Мы поддерживаем сунданских деятелей, которые хотят вернуть название провинции», — сообщает источник.

По словам Эни Сумарни, название Сунда не должно теряться ни на международном уровне, ни в самой Индонезии.

Эни Сумарни также заявила, что она лично будет вести диалог с различными сообществами на Западной Яве, чтобы достичь взаимопонимания.

Напомним, в провинции Западная Ява проживают другие этнические группы, помимо сунданской, однако сунданцы составляют 15,5% от общего населения Индонезии. В регион Западной Явы также входят районы Бекаси и Депок, где проживают представители этнической группы бетави.

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