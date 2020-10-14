Уфа, , 09:04 — REGNUM Единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) создается в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на заседании правительства региона, 13 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По ее словам, в регионе формируется реестр социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти республики.

С начала текущего года полномочия по оказанию финансовой помощи таким НКО были переданы в Фонд содействия развитию гражданского общества региона. При этом данный Фонд, а также органы исполнительной власти будут представлять сведения в министерство семьи и труда региона об оказанной НКО помощи.

В реестре будут размещены сведения о размере и форме предоставленной поддержки. Кроме этого, в нем будут содержаться сведения о нарушениях, допущенных этими НКО, включая информацию о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества. Данная информация будет общедоступной.

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, благодаря созданию такого реестра работа с НКО будет упорядочена. Кроме этого, будет усилена эффективность социальной политики Башкирии.

Сообщается, что, согласно данным на 1 октября текущего года, в Башкирии зарегистрировано 5406 некоммерческих организаций, включая 410 благотворительных организаций.

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