Анкара, , 09:01 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 1632 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 338 779.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 62 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 8957.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 296 972 человека вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 11 846 342 теста на коронавирус, 114 992 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 1614 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.