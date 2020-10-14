Ставрополь, , 09:02 — REGNUM Второй день подряд на Ставрополье обновляется антирекорд по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом: 13 октября инфекцию выявили у 165 человек, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. Прежний максимальный показатель в крае, зафиксированный днем ранее, составлял 161.

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По данным на утро 14 октября, на Ставрополье с начала пандемии выявили более 18,2 тыс. носителей коронавируса. Выздоровели в крае свыше 13,1 тыс. человек с COVID-19, из них 119 были выписаны за прошедшие сутки.

Накануне на Ставрополье, как и днем ранее, умерли четыре человека с коронавирусом. Всего в регионе, по официальным данным, скончались уже 360 инфицированных.

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