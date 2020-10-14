Барнаул, , 08:56 — REGNUM В Алтайском крае — потепление. Как сообщили ИА REGNUM 14 октября в краевом правительстве, ссылаясь на информацию Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие трое суток в регионе потеплеет, но сохранится сильный порывистый ветер.

Ночные температуры в Алтайском крае составят +1… +6 °С (в предгорьях — до —4 °С). Ночью и днём 16 октября возможны небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 4−12 м/с, местами возможны порывы до 14−18 м/с. Днём столбики термометров поднимутся до +7… +15 °С. Ветер 14 октября прогнозируется 3−8 м/с. Местами порывы могут достигать 13 м/с. В последующие двое суток ветер усилится.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально тёплая погода ожидается 14 октября в Москве.

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