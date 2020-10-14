Ханты-Мансийск, , 08:55 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 197 случаев.

Основные очаги заражения на 14 октября: Сургут — 36 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 36; Нижневартовск — 25; Нефтеюганск — 19; Урай — 18; Югорск — 17; Советский район — 12.

Всего с начала пандемии в Югре на 14 октября зарегистрировано 24 944 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 271 человек, 206 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 14 октября — 1,13. За сутки на COVID-19 обследовано 6 289 человек, всего — 697 083. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 34%.