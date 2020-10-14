Пенза, , 08:52 — REGNUM В связи с высокой вероятностью возникновения и распространения лесных пожаров на территории Пензенской области до 18 октября введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

По области преобладает 4 класс пожарной опасности в лесах. Сотрудники минлесхоза совместно с лесничествами усилили патрулирование на землях лесного фонда для выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.

По состоянию на 13 октября в Пензенской области ликвидировано 77 лесных пожаров, площадь пройденного огня составила 278,7 га.

ИА REGNUM напоминает, в период с 14 по 19 октября в Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов. По всему региону прогнозируется желтый уровень пожарной опасности.

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