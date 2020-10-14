Богота, , 08:45 — REGNUM За минувшие 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 5015 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 924 098.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 156 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 28 141.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 806 703 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 7767 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.