Мехико, , 08:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за последние 24 часа в стране выявили 4295 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 825 340.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 475 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 84 420.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 601 571 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 3542 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.