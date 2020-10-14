Москва, , 08:38 — REGNUM Сотрудников Росгвардии, которые погибли от рук боевиков в ходе спецоперации в Чечне 13 октября представят к государственным наградам. Поручение о подготовке документов на награждение отдал директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск Нацгвардии РФ.

Золотов также пообещал, что семьи погибших сотрудников Росгвардии не останутся один на один со своим горем, им будет оказана всемерная поддержка.

Напомним, 13 октября в Грозном в рамках объявленного режима контртеррористической операции была проведена спецоперация по нейтрализации бандитов, готовящих теракты на территории республики. В ходе нее погибли двое сотрудников Росгвардии, был ранен еще один силовик.

Все четверо боевиков были уничтожены. По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавшие прибыли в Чечню из-за рубежа, все они находились в федеральном розыске.

Читайте также: НАК уточнил число погибших в Чечне силовиков