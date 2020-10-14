Калининград, , 08:36 — REGNUM Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 13 октября сообщил сам глава областного Минздрава.

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«Меня и самого эта участь не миновала, я уже почти в течение десяти дней нахожусь сам на лечении с коронавирусной инфекцией», — заявил он в интервью калининградскому порталу «Клопс».

Также он уточнил, что данное заболевание является тяжелым и его нелегко переносят пациенты и добавил, что хотел бы поблагодарить работающих в больницах медицинских работников, оказывающих помощь заболевшим COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 13 октября в Калининградской области было в обще сложности выявлено 5264 заразившихся SARS-CoV-2.