Петропавловск-Камчатский, , 08:37 — REGNUM Части и соединения Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на Камчатке, из-за резкого ухудшения погодных условий переведены в режим повышенной готовности. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

В настоящее время циклон, подошедший к полуострову, обрушил на побережье сильный ветер, достигающий на порывах более 30 м/с, и проливные дожди.

На кораблях, судах и подводных крейсерах ТОФ приняты необходимые меры по противодействию ударам стихии: заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за ситуацией в пунктах базирования и на внешнем рейде. Расположенные на аэродромах и полевых позициях самолёты, вертолёты и вспомогательная техника перемещены в укрытия.

В повышенной готовности для проведения в случае необходимости спасательных мероприятий находятся дежурные силы аварийно-спасательного отряда Войск и Сил на северо-востоке России.

«В штабах Войск и Сил на северо-востоке и в Подводных силах ТОФ сформированы группы и команды для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке, налажено взаимодействие с другими силовыми структурами региона, а также администрацией Камчатского края», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из-за циклона 14 октября отменили занятия в школах во вторую смену.

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