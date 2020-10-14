Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Деньги на возвращение народного памятника, Краснознамённой группы и ордена Ленина, учтены в бюджете на 2021 года. Об этом заявила глава комитета по благоустройству в администрации города Тамара Благодаткова на заседании гордумы.

Всего на данные цели потратят 11 млн рублей. Предлагается усилить конструкции шлюзовой камеры у плотины городского пруда. Это — основная сумма расходов, а на само восстановление памятника заложено 1,89 млн рублей.

«В бюджет 2021 года наша часть включена», — сказала Благодаткова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Александр Высокинский пообещал вернуть памятник, снесённый в 2013 году. Однако возвращение объекта затягивается: сначала ожидалось, что памятник восстановят в 2020 году.

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