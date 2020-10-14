Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве 14 октября ожидается аномально тёплая погода. Об этом сообщает центр «Фобос».

"Сегодня, на Покров, когда обычно по народным приметам, должен выпадать первый снег, москвичей ждёт небывалое тропическое тепло», — говорится в прогнозе.

Синоптики прогнозируют появление солнца с температурным фоном до десяти градусов выше нормы. Есть вероятность повторения рекорда 131-летней давности, когда зафиксировали 19 градусов. По расчётам специалистов, воздух прогреется до 18 градусов тепла. В Подмосковье — до 20 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 8 м/с.