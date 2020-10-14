Берлин, , 08:28 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 5132 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 334 585.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 33 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9677.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 280 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 4122 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.