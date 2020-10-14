Грозный, , 08:23 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело после спецоперации, в ходе которой были убиты двое сотрудников Росгвардии и получил ранения их коллега. Следственный комитет по данному факту расследует преступление, которое классифицируется статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщили 14 октября в пресс-службе СКР.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления. Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 октября в городе Грозном был введен режим КТО в одном из районов. Отрабатывалась информация о якобы проживании в одном из домовладений неизвестных лиц, которые готовили преступления террористической направленности на территории республики.

Дом был блокирован, находившимся в нем лицам было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу в сторону силовиков. Ответным огнем в ходе короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены.

Как установлено, все четверо являлись выходцами из Чечни, которые прибыли на территорию республики из-за границы. Они находились в федеральном розыске.

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