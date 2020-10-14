Москва, , 08:21 — REGNUM Умалчивание о наличии каких-либо болезней в анамнезе и сопутствующих заболеваний перед вакцинацией от коронавирусной инфекции может привести к нежелательным последствиям. Об этом предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Нельзя скрывать ситуации, которые были в анамнезе. Это поможет избежать нежелательных реакций после вакцинации», — заявил в беседе с РИА Новости эпидемиолог.

Он подчеркнул, что на этапе клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе.

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"Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор перечислил противопоказания для применения вакцины против коронавирусной инфекции. Так, лицам, имеющим хронические заболевания, острые заболевания и тяжёлые формы аллергии, разрешается вакцинироваться от COVID-19 только после выздоровления или ремиссии болезни. Причём поставить прививку после этого можно будет не ранее чем через месяц.

В список противопоказаний также входят первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования и беременность либо период грудного вскармливания. Кроме того, вакцина не применяется лицам младше 18 лет.