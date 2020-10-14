Челябинск, , 08:15 — REGNUM В одной из колоний Челябинской области болеют заключённые. Об этом в своём telegram-канале написал бывший замгубернатора региона Николай Сандаков.

По его словам, речь идёт об ИК-6. Якобы там заболели уже несколько человек, а один из отрядов находится на карантине. У многих симптомы одинаковы: слабость, повышенная температура тела и т.д.

Примечательно, что в управлении ФСИН не подтвердили журналистам слова бывшего высокопоставленного чиновника. Также не нашла подтверждений им и уполномоченная по правам человека на Южном Урале Юлия Сударенко.

Добавим, именно в ИК-6 находился бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. Он освободился оттуда на прошлой неделе.