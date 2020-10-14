Пермь, , 08:15 — REGNUM В Перми в отставку отправлен главный врач больницы им. М.А. Тверье Валерий Блинов. Срок контракта истекает 14 октября, минздрав не намерен его продлевать, сообщает 59.RU.

С уходом Блинова пост руководителя медучреждения займет заместитель главврача Флёра Гилева. В краевом минздраве отметили, что она, помимо врачебного, имеет большой административный опыт — в разное время она была первым заместителем министра здравоохранения Пермского края и Московской области, работала на руководящих должностях в частной клинике.

Валерий Блинов возглавлял городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье с октября 2018 года.

Стоит отметить, в сентябре филиал клиники на ул. Никулина снова начал принимать пациентов, зараженных коронавирусом. Тогда возле больницы возникли огромные очереди из машин скорой помощи, ожидающих пациентов. По данным информресуросов, в клинике скорость приема пациентов составляла один человек в час.

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