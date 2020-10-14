Москва, , 08:07 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации до 1 марта 2021 года планирует пересмотреть перечень автомобилей, которые облагаются так называемым налогом на роскошь. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде — по закону он размещается не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России», — сообщили в Минпромторге.

При этом в министерстве отметили, что цели увеличить или уменьшить число позиций в перечне не ставится. Все автомобили, попавшие в список облагаемых налогом на роскошь машин, соответствуют тем данным «о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств».

Напомним, налог на роскошь выражается в виде повышающего коэффициента на транспортный налог. Владельцы машин, чья стоимость варьируется от трех до пяти миллионов рублей, должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. После трех лет повышающего коэффициента нет. Кроме того, автовладельцы, чьи транспортные средства стоят дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на машины стоимостью выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

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