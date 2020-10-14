Пермь, , 08:00 — REGNUM В аптеках Перми отмечен дефицит антибиотиков, которые прописывают для лечения коронавирусной инфекции, сообщает портал Properm.ru.

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С аптечных прилавков практически исчезли препараты «Левофлоксацин» и «Таваник», которые часто назначаются медиками в паре с «Азитромицином». В единичных экземплярах имеется антивирусный препарат «Гриппферон».

По данным СМИ, в ряде случаев при заказе препаратов через сайты аптек (при наличии в каталоге) на деле оказалось, что антибиотики недоступны.

Стоит отметить, в Пермском крае наблюдается ухудшение эпидситуации. С каждым днем увеличивается суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. Регион разворачивает дополнительные койки для COVID-пациентов.