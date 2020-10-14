Пенза, 14 октября 2020, 08:49 — REGNUM С начала пандемии по состоянию на 14 октября в Пензенской области от коронавируса скончался 141 человек. Очередной жертвой инфекции за минувшие сутки стала 66-летняя женщина. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.
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Состояние пациентки осложняли сопутствующие заболевания: ожирение 3 степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, диффузная атрофия кардиомиоцитов, интерстициальный фиброз миокарда, атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа.
Причина смерти: коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.
ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 29 октября включительно без изменений.
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